США беспокоят слова Путина о поставках оружия КНДР: Дестабилизирует Корейский полуостров

19 июня Путин посетил Северную Корею – это был его первый визит в КНДР за 24 года

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: EPA)

США обеспокоены заявлением российского диктатора Владимира Путина о том, что он не исключает отправку Москвой оружия Северной Корее, поскольку это дестабилизирует Корейский полуостров. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

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Комментируя журналистам заявления Путина, что Россия может поставить оружие Северной Корее, Миллер заявил – "это вызывает невероятное беспокойство".

Он утверждает, что это "дестабилизирует Корейский полуостров и потенциально приведет к тому, что в зависимости от типа оружия, которое они предоставляют, это может нарушить резолюции Совета Безопасности ООН, которые поддержала сама Россия".

"Поэтому мы будем продолжать работать с нашими союзниками в регионе – Южной Кореей, Японией, другими – чтобы ответить на угрозу со стороны Северной Кореи", – заверил представитель Госдепа США.

19 июня 2024 года Путин и Ким подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко заявил LIGA.net , что для Украины это, по сути, ничего не меняет.

, что для Украины это, по сути, ничего не меняет. Российский диктатор после подписания заявил, что договор предусматривает оказание помощи при агрессии против одного из участников, а Ким Чен Ын отметил, что договор "носит миролюбивый и оборонительный характер".

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