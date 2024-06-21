США беспокоят слова Путина о поставках оружия КНДР: Дестабилизирует Корейский полуостров
США обеспокоены заявлением российского диктатора Владимира Путина о том, что он не исключает отправку Москвой оружия Северной Корее, поскольку это дестабилизирует Корейский полуостров. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.
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Комментируя журналистам заявления Путина, что Россия может поставить оружие Северной Корее, Миллер заявил – "это вызывает невероятное беспокойство".
Он утверждает, что это "дестабилизирует Корейский полуостров и потенциально приведет к тому, что в зависимости от типа оружия, которое они предоставляют, это может нарушить резолюции Совета Безопасности ООН, которые поддержала сама Россия".
"Поэтому мы будем продолжать работать с нашими союзниками в регионе – Южной Кореей, Японией, другими – чтобы ответить на угрозу со стороны Северной Кореи", – заверил представитель Госдепа США.
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