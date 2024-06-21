У США занепокоєні заявами Путіна про постачання зброї КНДР: Дестабілізує Корейський півострів

19 червня Путін відвідав Північну Корею – це був його перший візит до КНДР за 24 роки

Володимир Путін та Кім Чен Ин (Фото: EPA)

США занепокоєні заявою російського диктатора Володимира Путіна про те, що він не виключає надсилання Москвою зброї Північній Кореї, оскільки це дестабілізує Корейський півострів. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

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Коментуючи журналістам заяви Путіна, що Росія може поставити зброю Північній Кореї, Міллер заявив – "це викликає неймовірне занепокоєння".

Він стверджує, що це "дестабілізує Корейський півострів і потенційно призведе до того, що залежно від типу зброї, яку вони надають, це може порушити резолюції Ради Безпеки ООН, які підтримала сама Росія".

"Тому ми продовжуватимемо працювати з нашими союзниками в регіоні — Південною Кореєю, Японією, іншими – щоб відповісти на загрозу з боку Північної Кореї", – запевнив речник Держдепу США.

19 червня 2024 року Путін та Кім підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив LIGA.net , що для України це, по суті, нічого не змінює.

, що для України це, по суті, нічого не змінює. Російський диктатор після підписання заявив, що договір передбачає надання допомоги за умови агресії проти одного з учасників, а Кім Чен Ин зазначив, що договір "носить миролюбний та оборонний характер".

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