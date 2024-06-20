Кім подарував Путіну собак рідкісної породи пхунсан. У КНДР їх називають "символом миру"

У 2018 році північнокорейський диктатор подарував дві такі собаки й колишньому лідеру Південної Кореї Мун Чже Іну

Володимир Путін і Кім Чен Ин (Фото: Reuters)

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин подарував російському "колезі" Володимиру Путіну двох собак пхунсан – рідкісної породи, яка мало відома за межами КНДР. Про це пише Reuters.

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Цих собак у Північній Кореї називають "символом миру". Кім подарував їх кремлівському диктатору під час спільної прогулянки садом гостьового будинку "Кимсусан".

Пхунсан – порода мисливських собак із КНДР. Отримала свою назву від гір у північному окрузі Пхунсан (нині – Кімхьонгвон, провінція Янгандо), де була вперше виведена. Цей вид дуже рідкісний і майже невідомий за межами країни.

У 2018 році північнокорейський диктатор подарував дві такі собаки й колишньому лідеру Південної Кореї Мун Чже Іну. Попри те, що пхунсан є "символом миру", наразі КНДР називає свого південного сусіда "найбільшим ворогом" і періодично влаштовує провокації на спільному кордоні.

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