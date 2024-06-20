Ким подарил Путину собак редкой породы пхунсан. В КНДР их называют "символом мира"

В 2018 году северокорейский диктатор подарил две такие собаки и бывшему лидеру Южной Кореи Мун Чже Ину

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: Reuters)

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын подарил российскому "коллеге" Владимиру Путину двух собак пхунсан – редкой породы, которая мало известна за пределами КНДР. Об этом пишет Reuters.

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Этих собак в Северной Корее называют "символом мира". Ким подарил их кремлевскому диктатору во время совместной прогулки по саду гостевого дома "Кимсусан".

Пхунсан – порода охотничьих собак из КНДР. Получила свое название от гор в северном округе Пхунсан (ныне – Кимхёнгвон, провинция Янгандо), где была впервые выведена. Этот вид очень редок и почти неизвестен за пределами страны.

В 2018 году северокорейский диктатор подарил две такие собаки и бывшему лидеру Южной Кореи Мун Чжэ Инну. Несмотря на то, что пхунсан является "символом мира", КНДР называет своего южного соседа "величайшим врагом" и периодически устраивает провокации на общей границе.

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