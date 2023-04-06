США, Германия и Венгрия против предложения Украине "дорожной карты" к членству в НАТО – FT

США, Германия и Венгрия противостоят попыткам некоторых европейских союзников предложить Украине "дорожную карту" к членству в НАТО на июльском саммите альянса в Вильнюсе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырех официальных лиц, участвовавших в соответствующих переговорах.

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Польша и страны Балтии хотят предложить Украине более глубокие связи с НАТО и сделать четкие заявления о поддержке будущего членства.

По данным FT, разногласия были озвучены на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе на этой неделе. Официальные лица союзников намерены провести следующие два месяца перед саммитом лидеров в Вильнюсе в переговорах.

Это происходит на фоне предупреждений президента Владимира Зеленского о том, что он примет участие в саммите, только если ему будут представлены конкретные шаги на пути к членству в НАТО, такие как послевоенные гарантии безопасности от его членов или углубление сотрудничества с альянсом.

По словам собеседников издания, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в прошлом месяце представил государствам-членам документ, в котором изложены "практические и политические" предложения для Киева. Они включают в себя предложение новой декларации об отношениях Украины с НАТО на основе заявления 2008 года о том, что двери Альянса открыты для Киева.

Дипломаты, участвовавшие в переговорах на этой неделе, сказали, что среди министров иностранных дел в Брюсселе состоялись серьезные дебаты по поводу того, что именно стоит предложить Украине. Союзники продемонстрировали настоящие разногласия в своих требованиях.

"У нас впереди несколько недель тяжелых переговоров, чтобы устранить эти пробелы и достичь политического результата", – сказал один западный чиновник.

Все члены альянса при этом соглашаются, что членство Украины невозможно в краткосрочной перспективе и не может быть предметом серьезного обсуждения, пока идет война, пишет издание.

Но два человека, присутствовавших на встречах на этой неделе, сказали, что все больше членов НАТО поддерживает идею предложить Украине "политический путь" к членству, который укрепил бы связи между Альянсом и Киевом. Однако, по их словам, США отказываются от этого предложения.

"Дорога [в Вильнюс] все еще очень каменистая", – сказал второй западный чиновник.

США, по данным источников, призывают союзников сосредоточиться на краткосрочной военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, чтобы помочь ей противостоять вторжению России и отбить его. Практическая поддержка, например, поставка боеприпасов, должна быть главным приоритетом для Вильнюса, заявили официальные лица США, а дискуссии о потенциальных послевоенных политических отношениях только отвлекают от этой цели.

Вашингтон обеспокоен тем, что углубление связей во время войны может подпитать нарратив российского диктатора Владимира Путина о войне между Россией и самим НАТО, и что Москва может прибегнуть к эскалации, в том числе путем размещения ядерного оружия в других странах.

"Чтобы подойти к вопросу о том, когда и как привлечь Украину в альянс, мы должны, как отметил генсек, "обеспечить, чтобы Украина преобладала как суверенное, независимое государство", – сказал высокопоставленный чиновник США, пишет FT.

Одним из рассматриваемых вариантов является повышение уровня комиссии Украина-НАТО до Совета Украина-НАТО, шаг, который повысит статус Украины как партнера альянса, сделав ее более активной участницей встреч и консультаций НАТО, включая брифинги разведки. Россия имела такой формат с НАТО, который был приостановлен после вторжения.

Союзники по НАТО также спорят о том, должно ли быть отдельное заявление саммита по Украине или страна должна упоминаться в более широком контексте, сообщили источники издания.

1 марта Столтенберг пригласил Зеленского принять участие в саммите Альянса, который состоится в Вильнюсе.

По данным Euractiv, на саммите НАТО в Вильнюсе могут объявить о сближении отношений и поддержке для Украины, но оставят требования по реформам. Такая позиция якобы должна устроить как членов Альянса, так и Украину.

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Вадим Ребрина

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