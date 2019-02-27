США и ЕС требуют от России освободить украинских политзаключенных

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Россия должна немедленно освободить всех украинских политических заключенных из Крыма, которые выступили против оккупации полуострова. Об этом заместитель представителя Государственного департамента США Роберт Палладино сообщил в Twitter сегодня, в пятую годовщину аннексии.

"В день сопротивления крымчан российской оккупации мы повторяем призывы о немедленном освобождении всех граждан, которых Россия незаконно лишила свободы или осудила за мирную оппозицию ее жестокой оккупации", - пишет Палладино.

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Он добавил хэштеги с призывом к освобождению Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Руслана Зейтулаева, и подчеркнул: "Крым-это Украина".

Германия и Франция также обратились к России с требованием прекратить преследование крымчан, которые выступают против аннексии.

"Кроме ухудшения ситуации по безопасности, незаконная аннексия Крыма привела к серьезному ухудшению прав человека и основных свобод людей, проживающих на этой территории. Немотивированные задержания, похищения, исчезновения и дискриминация - мы призываем Россию положить конец этой политике, направленной на запугивание тех, кто осмеивается осуждать незаконную аннексию Крыма", - отметила постоянный представитель Франции при ОБСЕ Вероник Роже-Лакан.

Лакан добавила, что Россия должна немедленно и безо всяких условий освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков и их корабли.

Прокуратура Крыма направила в Международный уголовный суд сообщение об использовании российскими военными гражданского населения во время захвата объектов на территории Крыма в 2014 году.