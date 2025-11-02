США и Китай хотят создать военные каналы связи – заявление Гегсета

Руководитель Пентагона сообщил о работе с китайским коллегой над коммуникацией между военными Вашингтона и Пекина

Пит Хегсет (Фото: HASNOOR HUSSAIN / EPA)

Соединенные Штаты и Китай планируют создать каналы коммуникации между своими военными для урегулирования конфликтов и снижения напряженности по "любым проблемам". Об этом сообщил американский министр войны Пит Хэгсет.

"Я только что разговаривал с президентом Трампом, и мы согласились – отношения между США и Китаем никогда не были лучше", – написал чиновник.

Читайте также Си и Трамп договорились говорить – и это меняет сценарий завершения войны

Гегсет рассказал, что после переговоров президента США с руководителем Китая Си Цзиньпином в Южной Корее, он имел "такую же позитивную встречу" со своим коллегой, министром национальной обороны КНР Донгом Джуном в Малайзии во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"И вчера вечером мы снова разговаривали. Адмирал и я согласны, что мир, стабильность и хорошие отношения – это лучший путь для наших двух великих и сильных стран. Как сказал президент Трамп, его историческая "встреча G2" (с Си Цзиньпинем. – Ред.) задала тон для вечного мира и успеха США и Китая. Министерство обороны сделает то же самое – мир через силу, взаимное уважение и позитивные отношения", – написал глава Пентагона.

Также, добавил министр, они с Донгом согласились, что "мы должны создать каналы между военными, для устранения конфликтов и деэскалации любых возникающих проблем".

Гегсет анонсировал, что вскоре будет иметь с коллегой больше встреч по этому поводу.

Однако быстрые результаты этого маловероятны, указывает издание Politico. Штаты уже давно пытаются наладить надежные военные коммуникации с Китаем, но Пекин прекратил все такие обмены между странами после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в 2022 году.

Администрации предыдущего американского президента, Джо Байдена, удалось убедить КНР восстановить ключевые коммуникации, в рамках которых высокопоставленные военные чиновники лично обсуждали вопросы взаимного беспокойства.

Между тем 1 ноября Гегсет во время встречи министров обороны АСЕАН призвал страны региона занять твердую позицию и усилить свои морские силы, чтобы противостоять все более "дестабилизирующим" действиям Китая в Южно-Китайском море, передавал телеканал ABC News.