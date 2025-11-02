США і Китай хочуть створити військові канали зв'язку – заява Гегсета
Сполучені Штати та Китай планують створити канали комунікації між своїми військовими для врегулювання конфліктів та зниження напруженості щодо "будь-яких проблем". Про це повідомив американський міністр війни Піт Гегсет.
"Я щойно розмовляв з президентом Трампом, і ми погодились – відносини між США та Китаєм ніколи не були кращими", – написав чиновник.
Гегсет розповів, що після переговорів президента США з керівником Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, він мав "таку ж позитивну зустріч" зі своїм колегою, міністром національної оборони КНР Донгом Джуном у Малайзії під час саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).
"І вчора ввечері ми знову розмовляли. Адмірал і я згодні, що мир, стабільність і добрі відносини — це найкращий шлях для наших двох великих і сильних країн. Як сказав президент Трамп, його історична "зустріч G2" (з Сі Цзіньпіном. – Ред.) задала тон для вічного миру та успіху США і Китаю. Міністерство оборони зробить те саме – мир через силу, взаємну повагу та позитивні відносини", – написав глава Пентагону.
Також, додав міністр, вони з Донгом погодились, що "ми повинні створити канали між військовими, задля усунення конфліктів та деескалації будь-яких проблем, що виникають".
Гегсет анонсував, що незабаром матиме з колегою більше зустрічей щодо цього.
Однак швидкі результати цього є малоймовірними, вказує видання Politico. Штати вже давно намагаються налагодити надійні військові комунікації з Китаєм, але Пекін припинив усі такі обміни між країнами після візиту тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань у 2022 році.
Адміністрації попереднього американського президента, Джо Байдена, вдалося переконати КНР відновити ключові комунікації, у межах яких високопоставлені військові чиновники особисто обговорювали питання взаємного занепокоєння.
Тим часом 1 листопада Гегсет під час зустрічі міністрів оборони АСЕАН закликав країни рагіону зайняти тверду позицію та посилити свої морські сили, щоб протистояти все більш "дестабілізуючим" діям Китаю в Південно-Китайському морі, передавав телеканал ABC News.
- Після зустрічі з главою Китаю Трамп оголосив про досягнення торгівельної угоди з Китаєм строком на рік.
- Також президент США повідомив, що вони обговорили російсько-українську війну "дуже серйозно", додавши, що Сі Цзіньпін "збирається допомогти нам, і ми працюватимемо разом у питанні України".
