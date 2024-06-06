США и союзники заявили, что КНР активно вербует пилотов их истребителей – Financial Times

Глава Национального центра контрразведки и безопасности Майкл Кейси заявил, что КНР использует фирмы по всему миру, которые скрывают связи с Пекином

Истребитель F-16 (Фото: EPA)

США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия заявили, что Народно-освободительная армия Китая "агрессивно вербует" пилотов западных истребителей. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на американских чиновников.

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По информации издания, Национальный центр контрразведки и безопасности США и его партнеры по сети обмена разведывательными данными Five Eyes выпустили предупредительный бюллетень, что Пекин продолжает вербовать действующих и бывших пилотов из стран НАТО, несмотря на попытки заблокировать эту практику.

"Чтобы преодолеть свои недостатки, армия Китая агрессивно привлекает западные военные таланты для обучения своих авиаторов, используя частные фирмы по всему миру, которые скрывают свои связи с КНР и предлагают новобранцам непомерные зарплаты", — заявил глава Национального центра контрразведки и безопасности Майкл Кейси.

Беспокойство на этот счет усилилось после того, как в 2022 году стало известно о том, что частная школа Test Flying Academy of South Africa использовала 20 пилотов военно-воздушных сил, флота и армии Великобритании в отставке для помощи в обучении китайских военных пилотов, пишут журналисты.

Кейси отметил, что западные союзники достигли определенных успехов в предотвращении вербовки, но усилия Китая продолжают "развиваться в ответ". Он подчеркнул, что предупредительный бюллетень имел целью осветить постоянную угрозу и предостеречь западных пилотов от помощи Китаю.

"Для некоторых бывших военных пилотов возможность снова летать на экзотических истребителях может быть привлекательной, тем более если это сопровождается высокой зарплатой", – рассказал Financial Times один американский чиновник.

Издание отмечает, что в бюллетене Five Eyes утверждается, что вербовщики использовали "мерзкие методы", скрывавшие причастность Китая. Они также нацеливались на бортинженеров, персонал центра воздушных операций и экспертов, разбирающихся в военной тактике. В рамках обучения они пытались получить знания о западной авиации и тактике, которая может быть использована, например, в войне с Тайванем.

В бюллетене отметили, что вербовщики предлагали выгодную оплату за работу в Китае, Южной Африке и других странах. Западных пилотов они искали через хедхантеров и профессиональные сайты.

В материале говорится, что Министерство торговли США наложило санкции на группы в Китае, Кении, Лаосе, Малайзии, Сингапуре, Южной Африке, Таиланде, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах за вероятное участие в вербовке. Великобритания также обновила Закон о национальной безопасности, чтобы позволить преследовать бывших пилотов за разглашение определенной военной информации. Китайские военные ответили на эти усилия, создав организации под другими названиями и в новых местах, пишут журналисты.

"Некоторые официальные лица США поспешили обвинить Китай и запятнать нормальный обмен и сотрудничество между странами, что не способствует здоровому развитию китайско-американских отношений", – заявило посольство КНР в Вашингтоне в ответ на предупредительный бюллетень.

5 марта CNN сообщило, что Китай увеличил расходы государственного бюджета на оборону на 7,2%, до $223 млрд на 2024 год.

21 марта американский адмирал Аквилино заявил, что КНР наращивает свой военный и ядерный арсенал в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны, и все указывает на то, что страна готовится к вторжению на Тайвань до 2027 года.

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