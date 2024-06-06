США та союзники заявили, що Китай активно вербує пілотів їхніх винищувачів – Financial Times

Голова Національного центру контррозвідки та безпеки Майкл Кейсі заявив, що Китай використовує компанії по всьому світі, які приховують зв'язки з Пекіном

Винищувач F-16 (Фото: EPA)

США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія заявили, що Народно-визвольна армія Китаю "агресивно вербує" західних пілотів винищувачів. Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на американських посадовців.

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За інформацією видання, Національний центр контррозвідки та безпеки США та його партнери з мережі обміну розвідувальними даними Five Eyes випустили попереджувальний бюлетень, що Пекін продовжує вербувати чинних і колишніх пілотів із країн НАТО, попри спроби заблокувати цю практику.

"Щоб подолати свої недоліки, армія Китаю агресивно залучає західних військових талантів для навчання своїх авіаторів, використовуючи приватні фірми по всьому світу, які приховують свої зв’язки з КНР і пропонують новобранцям непомірні зарплати", – заявив очільник Національного центру контррозвідки та безпеки Майкл Кейсі.

Занепокоєння з цього приводу посилилося після того, як у 2022 році стало відомо про те, що приватна школа Test Flying Academy of South Africa використовувала 20 пілотів військово-повітряних сил, флоту та армії Великої Британії у відставці для допомоги в навчанні китайських військових пілотів, пишуть журналісти.

Кейсі зазначив, що західні союзники досягли певних успіхів у запобіганні вербування, але зусилля Китаю продовжують "розвиватися у відповідь". Він наголосив, що попереджувальний бюлетень мав на меті висвітлити постійну загрозу та застерегти західних пілотів від допомоги Китаю.

"Для деяких колишніх військових пілотів можливість знову літати на екзотичних винищувачах може бути привабливою, тим паче якщо це супроводжується високою зарплатою", – розповів Financial Times один американський посадовець.

Видання зазначає, що у бюлетені Five Eyes стверджується, що вербувальники використовували "мерзенні методи", які приховували причетність Китаю. Вони також націлювалися на бортінженерів, персонал центру повітряних операцій та експертів, які розуміються на військовій тактиці. У межах навчання вони намагалися отримати знання про сучасну західну авіацію та тактику, яка може бути використана, наприклад, у війні з Тайванем.

У бюлетені зазначили, що вербувальники пропонували вигідну оплату за роботу в Китаї, Південній Африці та інших країнах. Західних пілотів вони шукали через хедхантерів і професійні сайти.

У матеріалі йдеться, що Міністерство торгівлі США наклало санкції на групи в Китаї, Кенії, Лаосі, Малайзії, Сінгапурі, Південній Африці, Таїланді, Великій Британії та Об'єднаних Арабських Еміратах за ймовірну участь у вербуванні. Велика Британія також оновила Закон про національну безпеку, щоб дозволити переслідувати колишніх пілотів за розголошення певної військової інформації.Китайські військові відповіли на ці зусилля, створивши організації під іншими назвами та в нових місцях, пишуть журналісти.

"Деякі офіційні особи США поспішили звинуватити Китай і заплямувати нормальний обмін і співпрацю між країнами, що не сприяє здоровому розвитку китайсько-американських відносин", – заявило посольство КНР у Вашингтоні у відповідь на попереджувальний бюлетень.

5 березня CNN повідомило, що Китай збільшив видатки державного бюджету на оборону на 7,2%, до $223 млрд на 2024 рік.

21 березня американський адмірал Аквіліно заявив, що КНР нарощує свій військовий і ядерний арсенал у масштабах, небачених з часів Другої світової війни, і все вказує на те, що країна готується до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

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