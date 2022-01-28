США инициируют заседание Совбеза ООН из-за российской эскалации у границ Украины

США предлагают созвать открытое заседание Совета Безопасности ООН из-за продолжения российской военной эскалации у границ Украины. Заявление об этом опубликовала глава миссии США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

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В заявлении сказано, что после нескольких недель тесных консультаций с Украиной и партнерами по Совбезу, США инициируют открытое заседание Совета Безопасности, на котором предлагают обсудить "вопрос, имеющий решающее значение для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России в отношении Украины".

Томас-Гринфилд напоминает, что помимо концентрации своих войск "Россия участвует в других дестабилизирующих действиях, направленных против Украины", что создает явную угрозу международному миру, безопасности и Уставу ООН.

Она подчеркивает, что дипломатия в этой ситуации остается основным инструментом снижения напряженности, а Совет Безопасности ООН является важнейшей площадкой именно для дипломатии.

"Члены Совета Безопасности должны тщательно изучить факты и рассмотреть, что поставлено на карту для Украины, России, Европы, а также для основных обязательств и принципов международного порядка в случае продолжения вторжения России в Украину", – говорится в заявлении.

По сообщениям СМИ, запрошенное заседание может быть проведено 31 января, однако в графике мероприятий Совбеза ООН его в настоящий момент нет.

11 февраля 2021 года состоялось заседание Совбеза ООН по Донбассу, которое созвала Россия и использовала его для пропаганды.

В декабре Россия внезапно наложила вето на первую в своем роде резолюцию Совбеза ООН, в которой изменения климата предлагалось рассматривать как угрозу международному миру и безопасности.

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Сергей Бережной

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