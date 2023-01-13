США крайне заинтересованы в том, чтобы преподать России урок – Кондолиза Райс

Украинцы готовы бороться за международную систему, при которой нельзя уничтожать более слабого соседа военной силой, и США крайне заинтересованы в том, чтобы преподать россиянам урок, что это не допускается. Об этом заявила в интервью Голосу Америки госсекретарь США в 2005-2009 годах Кондолиза Райс.

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Райс подчеркнула, что каждый раз, когда Соединенные Штаты выжидали в ситуации войны – в 1914, 1941 и 2001 годах – они в итоге все равно всегда должны были задействовать свои войска.

"На этот раз никто не просит наших войск. Украинцы готовы бороться и страдать, чтобы поддерживать международную систему, при которой нельзя уничтожать более слабого соседа военной силой; вот что здесь поставлено на карту. Америка крайне заинтересована в том, чтобы преподать россиянам урок, что это не допускается", – сказала она.

Райс считает, что политика "не провоцировать Путина" и "удерживать его от эскалации" полностью себя исчерпала.

"Не знаю, на что еще можно спровоцировать Путина. Он стремится уничтожить своего соседа. Он прибегает к терроризму. Россияне совершают военные преступления. Когда я слышу, как люди говорят, что "можно спровоцировать Путина", я думаю: на что еще?"

Райс считает, что вероятность применения Россией ядерного оружия "не нулевая", однако она все-таки невелика, так как такой шаг "превратит РФ в огромную Северную Корею", и США не могут ограничивать себя и Украину, пытаясь сдержать то, что выглядит настолько маловероятным.

8 января Кондолиза Райс и бывший шеф Пентагона Роберт Гейтс призвали дать Украине танки и ракеты большой дальности. Они считают, что Украина должна победить в войне, чтобы США и союзникам не пришлось воевать с Россией в будущем.

Сергій Бережний

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