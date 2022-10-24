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США на парламентском саммите Крымской платформы представит Нэнси Пелоси

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 12:35
США на парламентском саммите Крымской платформы представит Нэнси Пелоси - Фото
Нэнси Пелоси (фото - ЕРА)

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси примет участие в парламентском саммите Крымской платформы в Загребе. Об этом сообщает ее офис.

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Планируется, что Пелоси выступит на пленарном заседании саммита с заявлением о нерушимой приверженности США Украине. Она назвала саммит "важным" и очень "своевременным", а также заявила, что для нее большая честь принять в нем участие.

По ее словам, российский диктатор Владимир Путин ведет неспровоцированное нападение на Украину: от оккупации Крыма до попыток аннексировать новые территории, атак на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

"На этой неделе Америка присоединяется к нашим демократическим партнерам, чтобы подтвердить нашу клятву поддерживать украинский народ в его борьбе за свободу и привлекать к ответственности Россию – до тех пор, пока не будет одержана победа", – заявила она.

Также на саммит приглашен конгрессмен Джерри Коннолли, президент Парламентской ассамблеи НАТО.

Как сообщается на сайте Крымской платформе, приглашены делегации из более 50 стран, ожидается участие 400 политиков. 24 октября пройдет дискусионная программа, а 25-го состоится сам саммит.

  • Крымская платформа была создана для координации международного сообщества по деоккупации полуострова. Второй саммит платформы с участием мировых лидеров состоялся 23 августа. О его итогах LIGA.net писала в этой статье.

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Марко Сировой
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