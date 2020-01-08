США о катастрофе Boeing: Готовы предоставить Украине любую помощь

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

США будут внимательно следить за расследованием падения украинского Boeing 737-800 и готовы предоставить Украине любую помощь. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

Он отметил, что Госдепартамент США выражает глубочайшие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета.

"США будут продолжать внимательно следить за этим инцидентом и готовы предоставить Украине всю возможную помощь. Соединенные Штаты призывают к полному сотрудничеству с любым расследованием причин катастрофы", - сказано в заявлении.