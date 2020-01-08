США о катастрофе Boeing: Готовы предоставить Украине любую помощь

США будут внимательно следить за расследованием падения украинского Boeing 737-800 и готовы предоставить Украине любую помощь. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.
Он отметил, что Госдепартамент США выражает глубочайшие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета.
"США будут продолжать внимательно следить за этим инцидентом и готовы предоставить Украине всю возможную помощь. Соединенные Штаты призывают к полному сотрудничеству с любым расследованием причин катастрофы", - сказано в заявлении.
- Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
- В Иране уверяют: причина катастрофы Boeing - возгорание двигателя.
- Посольство Украины в Ираке сначала заявило, что версии теракта или попадания ракеты не рассматриваются, однако позже убрало эти слова из своего пресс-релиза и сообщило, что причину установит комиссия.
- Австралийский эксперт по вопросам авиации Джефри Томас предположил, что на борту Boeing мог произойти взрыв.
- Расследование причин катастрофы будут проводить иранские службы.