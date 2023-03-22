UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США о ночной атаке РФ против Украины: Показывает, насколько Путин стремится к миру

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 10:22
США о ночной атаке РФ против Украины: Показывает, насколько Путин стремится к миру - Фото
Бриджит Бринк (Фото: EPA)

Ночные атаки российских ракет и дронов против Украины показывают, насколько российский диктатор Владимир Путин заинтересован в справедливом мире или прекращении войны, которую он начал. Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"После всех вчерашних разговоров в Москве снова российские ракеты и снова атаки беспилотников на мирных жителей ночью совершенно ясно показывают, насколько президент Путин заинтересован в справедливом мире или прекращении войны, которую он начал", – написала она.

  • Российские оккупанты запустили по Украине 21 дрон-камикадзе Shahed -136 в ночь на 22 марта, 16 были сбиты.
  • В Киевской области во время ночной атаки был зафиксирован прилет в гражданский объект, три человека погибли.

Читайте также: Оккупанты сообщают об атаке дронов на военные корабли РФ в Севастополе

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин дрон бриджит бринк Shahed
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 