США о ночной атаке РФ против Украины: Показывает, насколько Путин стремится к миру

Ночные атаки российских ракет и дронов против Украины показывают, насколько российский диктатор Владимир Путин заинтересован в справедливом мире или прекращении войны, которую он начал. Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

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"После всех вчерашних разговоров в Москве снова российские ракеты и снова атаки беспилотников на мирных жителей ночью совершенно ясно показывают, насколько президент Путин заинтересован в справедливом мире или прекращении войны, которую он начал", – написала она.

Российские оккупанты запустили по Украине 21 дрон-камикадзе Shahed -136 в ночь на 22 марта, 16 были сбиты.

В Киевской области во время ночной атаки был зафиксирован прилет в гражданский объект, три человека погибли.

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Вадим Ребрина

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