США о ракетной атаке РФ: Мы будем продолжать помогать Украине, включая предоставление ПВО

Соединенные Штаты решительно осуждают последние ракетные атаки России против Украины, поразившие жилые дома в Киеве и другие объекты по всей стране. Запад будет продолжать обеспечивать Украину всем необходимым для самообороны, включая системы противовоздушной обороны. Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, сообщает посольство США в Украине.

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"На нас произвело огромное впечатление, что в то время как мировые лидеры встречаются на Бали в рамках G20 для обсуждения важных вопросов жизни и средств к существованию людей во всем мире, Россия снова угрожает этой жизни и разрушает критическую инфраструктуру Украины. Эти российские удары лишь усугубят обеспокоенность G20 относительно дестабилизирующего влияния путинской войны", – говорится в заявлении.

Салливан отметил, что США и их союзники и партнеры будут продолжать снабжать Украину всем необходимым для самообороны, включая системы противовоздушной обороны.

"Мы будем с Украиной столько, сколько нужно", – заверил он.

Сегодня, 15 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар почти по всей территории Украины. В Киеве ракеты попали в жилые дома на Печерске. По меньшей мере, один человек погиб. Введены экстренные отключения света.

Полностью обесточен Житомир, также частично без света остались Львов, Ровно и Харьков.

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Вадим Ребрина

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