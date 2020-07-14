США осудили убийство боевиками украинского медика на Донбассе

В американском дипломатическом представительстве отреагировали на нападение боевиков на украинских военных вблизи Зайцево

Посольство США в Украине осудило убийство боевиками украинского военного медика вблизи Зайцево Донецкой области, когда группа украинских военных попала в засаду в ходе операции по эвакуации тела погибшего бойца. Об этом сообщается в Facebook посольства.

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"Мы глубоко опечалены сообщением о вчерашнем убийстве украинского военного медика у Зайцево. Мы вместе с народом Украины осуждаем непрерывную жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе и отдаем дань уважения героизму многих украинцев, которые потеряли жизнь и получили травмы во время храброго несения службы своей демократии" , - говорится в сообщении.

Вчера, 13 июля, на Донбассе погибли трое военных: один - возле Славного из-за обстрела, другой подорвался вблизи Зайцево, а когда его пошли эвакуировать, согласовав это с ОБСЕ и противником, погиб военный медик - боевики нарушили договоренность и устроили засаду.

По состоянию на утро 14 июля оккупанты не дают возможности забрать тела погибших.

Сегодня в ВСУ рассказали подробности о засаде, в которую попали украинские военные.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ (ч. 2 ст. 438 УК ).

Вадим Ребрина

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