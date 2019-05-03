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03.05.2019, 16:32

США отказали в визе главе Конституционного суда - ЦПК

США отказали в визе главе Конституционного суда - ЦПК - Фото
Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По информации источников ЦПК, причина такого решения американской стороны - в выводах КСУ касательно статьи о незаконном обогащении

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США отказали в визе главе Конституционного суда Станиславу Шевчуку. Об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции.

"У главы Конституционного суда Украины произошла неприятность. Господину Станиславу Шевчуку отказали в визе в США", - говорится в сообщении.

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По информации источников ЦПК, причина такого решения американской стороны - в выводах КСУ касательно статьи о незаконном обогащении.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. 

Как пояснил Шевчук, эта статья нарушает статью 62 Конституции Украины и презумпцию невиновности.

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Теги: Станислав Шевчук, ксу, виза, обогащение
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