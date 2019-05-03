США отказали в визе главе Конституционного суда - ЦПК

Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

США отказали в визе главе Конституционного суда Станиславу Шевчуку. Об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции.

"У главы Конституционного суда Украины произошла неприятность. Господину Станиславу Шевчуку отказали в визе в США", - говорится в сообщении.

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По информации источников ЦПК, причина такого решения американской стороны - в выводах КСУ касательно статьи о незаконном обогащении.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

Как пояснил Шевчук, эта статья нарушает статью 62 Конституции Украины и презумпцию невиновности.