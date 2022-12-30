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США передадут Украине 18 передовых контрбатарейных систем IFADTS – журналист

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 20:04
США передадут Украине 18 передовых контрбатарейных систем IFADTS – журналист - Фото
International Field Artillery Tactical Data System (Фото - DoD)

США передадут Украине 18 передовых контрбатарейных систем IFADTS, сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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Бутусов опубликовал ссылку на официальную заявку фонда FMS (Foreign Military Sales) Минобороны США на закупку и сертификацию для передачи Украине 18 комплектов систем управления артиллерией IFADTS (International Field Artillery Tactical Data System).

IFADTS - специализированная военная сеть компьютеров, которая защищена от средств радиоэлектронной борьбы и обеспечивает ситуационную осведомленность о своих и вражеских силах, а также  определяет порядок действий подразделений и поражения целей. Система представляет собой компактный и мобильный инструмент управления артиллерией с одного или нескольких ноутбуков в любых условиях в режиме реального времени.

Журналист отмечает, что "аналогичных систем на вооружении ВС РФ нет из-за значительного технологического и организационного отставания от НАТО", а также  что "россияне не смогут это скопировать".

"Фактически мы полноценно внедряем американскую доктрину сетецентрической войны", – пишет Бутусов.

Согласно заявке, такие системы США также намерены передать Тайваню и Латвии. 

Сообщение о передаче таких систем Украине опубликовало также издание Defence Express.

Сергій Бережний
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автоматизированная система управления войсками артиллерия военная помощь IFADTS
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