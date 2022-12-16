HIMARS, Stinger и Javelin. Пентагон ускоряет закупки вооружений для помощи ВСУ — Bloomberg
В Пентагоне ускоряют заключение контрактов на закупки вооружений, чтобы восполнить запасы Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Bloomberg.
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Сообщается, что офицеры Пентагона, которые занимаются закупками, используют ряд ускорений процедур заключения контрактов, чтобы пополнить запасы США и помочь ВСУ оружием.
Речь идет о быстрых методах, разработанных во время пандемии коронавируса для оптимизации процессов — это позволит быстро заключать контракты на производство и поставку вооружений.
В рамках новых закупок планируется ускорить контракты на пополнение ракет для переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger и противотанкового комплекса Javelin.
Система также использовалась для финансирования производства ракет для GMLR с GPS-наведением, запускаемых системой HIMARS.
- США не "позволят комментариям из России диктовать помощь в сфере безопасности", которую администрация президента Джо Байдена предоставляет Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.
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