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HIMARS, Stinger и Javelin. Пентагон ускоряет закупки вооружений для помощи ВСУ — Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 12:26
HIMARS, Stinger и Javelin. Пентагон ускоряет закупки вооружений для помощи ВСУ — Bloomberg - Фото
Пентагон (Фото: EPA)

В Пентагоне ускоряют заключение контрактов на закупки вооружений, чтобы восполнить запасы Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

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Сообщается, что офицеры Пентагона, которые занимаются закупками, используют ряд ускорений процедур заключения контрактов, чтобы пополнить запасы США и помочь ВСУ оружием. 

Речь идет о быстрых методах, разработанных во время пандемии коронавируса для оптимизации процессов — это позволит быстро заключать контракты на производство и поставку вооружений. 

В рамках новых закупок планируется ускорить контракты на пополнение ракет для переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger и противотанкового комплекса Javelin.

Система также использовалась для финансирования производства ракет для GMLR с GPS-наведением, запускаемых системой HIMARS. 

Читайте также: Залужный – союзникам: Если не получим нужное оружие, за последствия не ручаюсь

Дмитро Гриниченко
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пентагон война военная помощь
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