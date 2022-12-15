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"За последствия не ручаюсь". Залужный обратился к союзникам и ответил насчет мобилизации

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 15:37
Валерий Залужный (Фото - Генштаб ВСУ)

В ряды Вооруженных Сил Украины мобилизовано достаточно людей, но им нужно гораздо больше вооружения и боеприпасов, чем поступает от союзников и отечественного оборонно-промышленного комплекса. Если это не будет обеспечено, армия будет стоять до конца, но тогда "за последствия не ручаюсь", заявил в интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Он сообщил британскому изданию, что Генштаб произвел все необходимые расчеты — сколько Украине нужно танков, артиллерии и прочего ("мне нужно 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц"), – и "это то, на чем сейчас всем нужно сосредоточиться".

"Да простят меня солдаты в окопах, сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более затяжных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году", – сказал он англоязычной аудитории.

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Генерал добавил, что обсуждает эти вопросы с топ-генералом армии США Марком Милли.

"Я скажу ему, сколько это будет стоить. Если мы не получим этого, конечно, мы будем стоять до конца. Но, как сказал один из киногероев, "за последствия не ручаюсь". Последствия предвидеть нетрудно", – отметил он.

В ответ на вопрос, нужна ли новая волна мобилизации, Залужный сказал, что она и так проводится: "У нас достаточно людей, и я ясно вижу, что у меня есть. Мне хватит. Мне не нужны сотни тысяч. Нам нужны танки, БТР, БМП. И нам нужны боеприпасы. Обратите внимание, я сейчас не про F-16".

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Євген Пилипенко
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боеприпасы война мобилизация вооружение танк Валерий Залужный военная помощь
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