Залужный о генералах ВСУ: Доверяю Сырскому и другим. Не думаю, что я здесь самый умный
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что доверяет украинским генералам, в частности командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому. Об этом он сообщил в интервью The Economist.
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По его словам, он доверяет генералам ВСУ, однако с начала большой войны уволил десятерых, так как им "было не до этого", а еще один военачальник застрелился.
Он отметил, что доверяет Сырскому.
"Если он мне говорит, что ему нужна еще одна бригада, значит, ему действительно нужна еще одна бригада. Я, конечно, не думаю, что я самый умный здесь. Я должен слушать тех, кто находится в поле. Потому что инициатива есть", — сказал Залужный.
- Недавно Сырский сказал, что мобилизация в России увеличила угрозу для Вооруженных Сил Украины, противник успел подготовить новые волны призывников.
- Ранее генерал подчеркнул, что назначение Сергея Суровикина командующим войной России против Украины изменило тактику армии оккупантов — она увеличила количество ракетных ударов и штурмовых отрядов.
- Он заявил, что российские оккупанты за несколько месяцев продвинулись максимум на 5 км в районе Бахмута — украинские воины успешно отбивают атаки противника.
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