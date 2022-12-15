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Залужный о генералах ВСУ: Доверяю Сырскому и другим. Не думаю, что я здесь самый умный

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 15:15
Залужный о генералах ВСУ: Доверяю Сырскому и другим. Не думаю, что я здесь самый умный - Фото
Александр Сырский и Валерий Залужный (Фото: Главнокомандующий ВСУ/Facebook)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что доверяет украинским генералам, в частности командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому. Об этом он сообщил в интервью The Economist

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По его словам, он доверяет генералам ВСУ, однако с начала большой войны уволил десятерых, так как им "было не до этого", а еще один военачальник застрелился.

Он отметил, что доверяет Сырскому. 

"Если он мне говорит, что ему нужна еще одна бригада, значит, ему действительно нужна еще одна бригада. Я, конечно, не думаю, что я самый умный здесь. Я должен слушать тех, кто находится в поле. Потому что инициатива есть", — сказал Залужный.

Читайте также: Залужный: Россиян и всех других врагов нужно убивать и не бояться, главное – это делать

Дмитро Гриниченко
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война Валерий Залужный александр сырский
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