США поблагодарили Украину за помощь в передаче тела погибшего на войне американца
26.10.2022, 21:02
Нед Прайс (фото – ЕРА)
Государственный департамент США выразил соболезнования семье американца Джошуа Джонса, погибшего за Украину, и поблагодарил Киев за включение вопроса о передаче тела американского гражданина в переговоры с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, сообщает CNN.
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Останки Джошуа Джонса скоро будут переданы его семье.
"Соединенные Штаты благодарны Украине за то, что она включила обнаружение останков этого человека в свои переговоры с Россией. Из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи мы не будем раскрывать подробности", – сказал Прайс.
Он повторил, что в настоящее время гражданам США не следует ездить в Украину.
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