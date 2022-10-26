США поблагодарили Украину за помощь в передаче тела погибшего на войне американца

Государственный департамент США выразил соболезнования семье американца Джошуа Джонса, погибшего за Украину, и поблагодарил Киев за включение вопроса о передаче тела американского гражданина в переговоры с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, сообщает CNN.

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Останки Джошуа Джонса скоро будут переданы его семье.

"Соединенные Штаты благодарны Украине за то, что она включила обнаружение останков этого человека в свои переговоры с Россией. Из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи мы не будем раскрывать подробности", – сказал Прайс.

Он повторил, что в настоящее время гражданам США не следует ездить в Украину.

Президент Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона 27 февраля, на четвертый день полномасштабного вторжения России в Украину.

3 июня бойцы украинского Интернационального легиона подключились к обороне Северодонецка.

Вадим Ребрина

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