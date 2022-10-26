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США поблагодарили Украину за помощь в передаче тела погибшего на войне американца

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 21:02
США поблагодарили Украину за помощь в передаче тела погибшего на войне американца - Фото
Нед Прайс (фото – ЕРА)

Государственный департамент США выразил соболезнования семье американца Джошуа Джонса, погибшего за Украину, и поблагодарил Киев за включение вопроса о передаче тела американского гражданина в переговоры с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, сообщает CNN.

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Останки Джошуа Джонса скоро будут переданы его семье.

"Соединенные Штаты благодарны Украине за то, что она включила обнаружение останков этого человека в свои переговоры с Россией. Из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи мы не будем раскрывать подробности", – сказал Прайс.

Он повторил, что в настоящее время гражданам США не следует ездить в Украину.

Вадим Ребрина
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США война джошуа джонс
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