США пока не видят присутствие беларуских войск в Украине – ВВС

Вчера, 11 марта, отсутствовали доказательства того, что беларуские войска, которые поддерживают агрессию России, вторглись на территорию Украины. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, пишет ВВС.

"Мы не увидели никаких доказательств того, что войска или силы Беларуси переместились внутрь Украины", – сказал он.

В Пентагоне заявили, что держат ситуацию под контролем – "отслеживают неизбежное вмешательство беларуских сил".

В США подчеркнули, что если сейчас Беларусь открыто не нарушает территориальную целостность Украины – не значит, что этого не может произойти в будущем.

Сегодня российская боевая авиация ударила по населенному пункту в Беларуси вблизи от границы с Украиной. Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.

По данным Минобороны, для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины. Цель провокации – вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.

Как пишет Zerkalo.io, местные жители деревни Копани не подтвердили информацию об ударе: "У нас ничего не случилось. Все хорошо, тихо, спокойно. Ничего не взорвалось, ничего не упало. И самолетов никаких нет", – цитирует одну из жительниц деревни оппозиционное беларуское издание.

Власти Беларуси разрешили передвижение российских ракет для войны против Украины по своей железной дороге.

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Яна Катасонова

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