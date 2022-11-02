США после статьи New York Times: Мы не видим признаков подготовки России к ядерному удару
США не видят признаков, что Россия ведет подготовку к применению ядерного оружия. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности США при Белом Доме Джон Кирби, передает Reuters.
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У него нет конкретных комментариев к статье The New York Times, в которой сообщалось об обсуждениях ядерного удара среди российских военных.
"Мы продолжаем пристально следить за этим, и мы не видим никаких признаков того, что Россия ведет подготовку к такому применению", – сказал Кирби.
По его словам, США с самого начала дали понять, что ядерная риторика РФ вызывает глубокую озабоченность – и Вашингтон серьезно к этому относится.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что угроза применения ядерного оружия Россией есть, но бояться не нужно.
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