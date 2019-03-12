Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.03.2019, 17:15

США: Психиатрическая экспертиза нарушает права украинских моряков

США: Психиатрическая экспертиза нарушает права украинских моряков - Фото
моряки суд epa

В посольстве США в Украине заявили, что глубоко обеспокоены отношением России к несправедливо задержанным ею украинцам

Реклама
Реклама

Посольство США в Украине глубоко обеспокоено отношением России к военнопленным украинским морякам, в частности назначением им психиатрических экспертиз. Об этом говорится в Twitter посольства.

"Вместо того, чтобы проводить психиатрические экспертизы в отношении украинских моряков, что нарушает их права, Россия должна немедленно освободить всех украинских моряков и всех украинских политзаключенных", - сказано в сообщении.

Реклама

"Мы глубоко обеспокоены отношением России к несправедливо задержанным ею украинцам", - добавили в посольстве США.

11 марта следователи ФСБ России назначили психолого-психиатрическую экспертизу для 11 захваченных в плен моряков ВМС Украины.

Отправить:
Распечатать:
Теги: моряк, политзаключенный, экспертиза
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 