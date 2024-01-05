США размышляют над содержимым будущих пакетов помощи Украине. Назвали приоритет

Белый дом еще раз призвал Конгресс без промедлений одобрить дополнительное финансирование для Украины

Джон Кирби (Скриншот)

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что приоритетом США в будущих пакетах военной помощи Украине будут системы противовоздушной обороны.

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Его спросили, что Соединенные Штаты считают "средством первой необходимости" в помощи Украины.

"Противовоздушная оборона была бы первой в этом списке", – сказал Кирби, добавив, что предоставление украинским военным средств ПВО и других видов военного оборудования является самым эффективным ответом на агрессию РФ против Украины.

Он добавил, что для этого Конгресс должен без промедления одобрить дополнительное финансирование для Украины.

13 декабря президент Зеленский вернулся из США, где пытался убедить Конгресс проголосовать за помощь Украине, без положительного результата.

Конгресс ушел на зимние каникулы, не приняв дополнительной помощи Украине.

Некоторые американские конгрессмены считали правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании и безопасности границ США.

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