США размышляют над содержимым будущих пакетов помощи Украине. Назвали приоритет
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что приоритетом США в будущих пакетах военной помощи Украине будут системы противовоздушной обороны.
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Его спросили, что Соединенные Штаты считают "средством первой необходимости" в помощи Украины.
"Противовоздушная оборона была бы первой в этом списке", – сказал Кирби, добавив, что предоставление украинским военным средств ПВО и других видов военного оборудования является самым эффективным ответом на агрессию РФ против Украины.
Он добавил, что для этого Конгресс должен без промедления одобрить дополнительное финансирование для Украины.
- 13 декабря президент Зеленский вернулся из США, где пытался убедить Конгресс проголосовать за помощь Украине, без положительного результата.
- Конгресс ушел на зимние каникулы, не приняв дополнительной помощи Украине.
- Некоторые американские конгрессмены считали правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании и безопасности границ США.
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