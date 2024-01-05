США розмірковують над вмістом майбутніх пакетів допомоги Україні. Назвали пріоритет

Білий дім вкотре закликав Конгрес без зволікань схвалити додаткове фінансування для України

Джон Кірбі (Скриншот)

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив на брифінгу, що пріоритетом США у майбутніх пакетах військової допомоги Україні будуть системи протиповітряної оборони.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Його запитали, що Сполучені Штати вважають "засобом першої необхідності" у допомозі України.

"Протиповітряна оборона була б першою в цьому списку", – сказав Кірбі, додавши, що надання українським військовим засобів ППО та інших видів військового обладнання є найефективнішою відповіддю на агресію РФ проти України.

Він додав, що для цього Конгрес має без зволікань схвалити додаткове фінансування для України.

13 грудня президент Зеленський повернувся зі США, де намагався переконати Конгрес проголосувати за допомогу Україні, без позитивного результату.

Конгрес пішов на зимові канікули, не ухваливши додаткової допомоги Україні.

Деякі американські конгресмени вважали за правильне залишитися у Вашингтоні після 14 грудня і довести до розуму питання про додаткове фінансування та безпеку кордонів США.

Читайте також: США: У нас закінчилися гроші на військову допомогу Україні, терміново потрібне рішення Конгресу