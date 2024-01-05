США розмірковують над вмістом майбутніх пакетів допомоги Україні. Назвали пріоритет
Представник Білого дому Джон Кірбі заявив на брифінгу, що пріоритетом США у майбутніх пакетах військової допомоги Україні будуть системи протиповітряної оборони.
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Його запитали, що Сполучені Штати вважають "засобом першої необхідності" у допомозі України.
"Протиповітряна оборона була б першою в цьому списку", – сказав Кірбі, додавши, що надання українським військовим засобів ППО та інших видів військового обладнання є найефективнішою відповіддю на агресію РФ проти України.
Він додав, що для цього Конгрес має без зволікань схвалити додаткове фінансування для України.
- 13 грудня президент Зеленський повернувся зі США, де намагався переконати Конгрес проголосувати за допомогу Україні, без позитивного результату.
- Конгрес пішов на зимові канікули, не ухваливши додаткової допомоги Україні.
- Деякі американські конгресмени вважали за правильне залишитися у Вашингтоні після 14 грудня і довести до розуму питання про додаткове фінансування та безпеку кордонів США.
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