США сказали, чего ожидают от Зеленского и нового парламента

Рик Перри (фото - ЕРА)

Соединенные Штаты ждут плодотворного сотрудничества с президентом Владимиром Зеленским и Верховной Радой в новом составе, а также обещают и дальше поддерживать Украину. Об этом сказал глава американской делегации на инаугурации, министр энергетики США Рик Перри, передает Hromadske.

"США будут поддерживать народ Украины, самое главное – это свобода экономики. Послание от США очень четкое, президент США просил передать его: мы ждем плодотворного сотрудничества с президентом и новым парламентом", - сказал он.

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Перри также рассказал, что делегация от США в день инаугурация была бы в пять раз больше, если бы на подготовку было больше дней. Речь Зеленского он назвал "мощной и впечатляющей".

Сегодня в парламенте Зеленский принес присягу на верность украинскому народу. С этого момента он - официальный президент.

После инаугурации он объявил о решении распутить парламент. Также президент предложил правительству Владимира Гройсмана "не создавать проблем и написать заявление об отставке".

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