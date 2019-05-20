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20.05.2019, 12:56

США сказали, чего ожидают от Зеленского и нового парламента

США сказали, чего ожидают от Зеленского и нового парламента - Фото
Рик Перри (фото - ЕРА)

Вашингтон надеется на плодотворное сотрудничество и обещает продолжать поддержку Украины

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Соединенные Штаты ждут плодотворного сотрудничества с президентом Владимиром Зеленским и Верховной Радой в новом составе, а также обещают и дальше поддерживать Украину. Об этом сказал глава американской делегации на инаугурации, министр энергетики США Рик Перри, передает Hromadske.

"США будут поддерживать народ Украины, самое главное – это свобода экономики. Послание от США очень четкое, президент США просил передать его: мы ждем плодотворного сотрудничества с президентом и новым парламентом", - сказал он.

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Перри также рассказал, что делегация от США в день инаугурация была бы в пять раз больше, если бы на подготовку было больше дней. Речь Зеленского он назвал "мощной и впечатляющей".

Сегодня в парламенте Зеленский принес присягу на верность украинскому народу. С этого момента он - официальный президент.

После инаугурации он объявил о решении распутить парламент. Также президент предложил правительству Владимира Гройсмана "не создавать проблем и написать заявление об отставке".

Читайте также: Инаугурация Владимира Зеленского. Текстовая трансляция LIGA.net

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Теги: инагурация, Владимир Зеленский, США, рик перри
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