США сократят количество военных баз в Сирии – оставят одну

Томас Баррак (Фото: EPA/MOHAMMED AL RIFAI)

США намерены сократить свое военное присутствие в Сирии с восьми до одной базы. Об этом заявил новый посол США в Турции Томас Баррак в интервью турецкому телеканалу NTV.

Так же он сказал, что США изменят свою политику в отношении региона.

"Могу вас заверить, что наша нынешняя политика в отношении Сирии не будет близка к политикам в отношении Сирии последних 100 лет, потому что ни одна из них не сработала", – отметил Баррак.

На сегодняшний день в Сирии сосредоточены около 2000 американских солдат, преимущественно на северо-востоке. Они совместно с местными силами ведут работу по предотвращению возрождения Исламского государства.

Баррак отметил, что сокращение количества баз в Сирии стало важной частью сдвига в новой политике касательно региона. Также он заявил, что курдские Сирийские демократические силы (СДС) являются союзником США и "очень важным фактором" для Конгресса. Их направление на интеграцию в новое сирийское правительство также очень важно.

"Каждый должен быть разумным в своих ожиданиях", – сказал он.

Как сообщает Reuters, в апреле два неназванных представителя в службах безопасности на базах, где размещены американские войска, сообщили о перемещении военной техники и транспорта из восточной части Дейр-эз-Зора в провинцию Хасеке.

Один из собеседников сообщил, что план консолидации предусматривает вывод всех войск США из провинции Дейр-эз-Зор.