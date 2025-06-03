США скоротять кількість військових баз у Сирії – залишать одну

Томас Баррак (Фото: EPA/MOHAMMED AL RIFAI)

США мають намір скоротити свою військову присутність у Сирії з восьми до однієї бази. Про це заявив новий посол США у Туреччині Томас Баррак в інтерв'ю турецькому телеканалу NTV.

Також він сказав, що США змінять свою політику щодо регіону.

"Можу вас запевнити, що наша нинішня політика щодо Сирії не буде близькою до політик щодо Сирії останні 100 років, тому що жодна з них не спрацювала", – зазначив Баррак.

На сьогодні у Сирії зосереджено близько 2000 американських солдатів, переважно на північному сході. Вони спільно з місцевими силами ведуть роботу щодо запобігання відродженню Ісламської держави.

Баррак зазначив, що скорочення кількості баз у Сирії стало важливою частиною зсуву у новій політиці щодо регіону. Також він заявив, що курдські Сирійські демократичні сили (СДС) є союзником США та "дуже важливим фактором" для Конгресу. Їхній напрямок на інтеграцію до нового сирійського уряду також дуже важливий.

"Кожен має бути розумним у своїх очікуваннях", – сказав він.

Як повідомляє Reuters, у квітні двоє неназваних представників у службах безпеки на базах, де розміщені американські війська, повідомили про переміщення військової техніки та транспорту зі східної частини Дейр-ез-Зора до провінції Хасеке.

Один зі співрозмовників повідомив, що план консолідації передбачає виведення всіх військ США із провінції Дейр-ез-Зор.