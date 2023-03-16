США сосредоточены на подготовке Украины к большому контрнаступлению – Politico

Американские военные срочно отправляют технику на поле боя и быстрыми темпами тренируют украинских бойцов накануне большого контрнаступления против российских захватчиков, которое ожидается в конце весны. Об этом сообщает Politico.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

15 марта после виртуального заседания многонациональной контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") министр обороны США Ллойд Остин заявил, что "Украина не должна терять время".

"Мы должны быстро и полностью выполнить наши обязательства. Это включает доставку нашей бронетехники на поле боя и обеспечение того, чтобы украинские солдаты как можно скорее получали обучение, запасные части и техническое обслуживание, необходимые для использования этих новых систем", – сказал Остин.

Politico пишет, что позиции Вашингтона и Киева по обороне Бахмута отличаются, США не считают город стратегически важным. Однако Пентагон говорит, что независимо от стратегии Киева на поле боя США хотят, чтобы украинские солдаты имели оружие, необходимое для продолжения борьбы.

По информации издания, США сейчас больше сосредоточены на том, чтобы подготовить Украину к большому весеннему наступлению с целью возвращения территорий, которое, как ожидается в Вашингтоне, начнется до мая. Об этом свидетельствует увеличение поставок танков, бронетехники, в том числе такой, которая предназначена для наведения мостов, боеприпасов.

Пакеты помощи США "за последние четыре-пять месяцев были направлены на то, что нужно Украине для этого контрнаступления", сказал изданию американский чиновник, который не мог представиться из-за правил администрации.

Руководители Пентагона заявили в среду, что предоставленное оборудование и обучение позволит Украине выиграть войну — где и когда она решит это сделать, пишет Politico.

Вчера, 15 марта, выступая на открытии очередной встречи в формате "Рамштайн", Остин заявил, что в борьбе Украины за свободу против России наступил критический момент.

Читайте также: Тема дня Сорвать "мясные штурмы" россиян. Как прошел Рамштайн-10 и что обещают партнеры

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.