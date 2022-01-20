При подготовке санкций против четверых украинцев, которые выполняют указания ФСБ России, Соединенные Штаты сотрудничали с правительством Украины. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

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Как отмечается, Россия годами использовала гибридную тактику, включая дезинформацию и другие кампании влияния, чтобы дестабилизировать Украину.

В Госдепе сообщили, что в преддверии возможного дальнейшего вторжения в Украину российские спецслужбы вербуют украинских граждан, которые занимают ключевые должности, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации и создать нестабильность в Украине.

Для того чтобы помешать этой подрывной деятельности, США в тесном сотрудничестве с правительством Украины работают над выявлением, разоблачением и возложением ответственности на агентов влияния ФСБ РФ.

В Госдепе добавили, что кампании влияния России сосредоточены не только на Украине.

На протяжении более десяти лет Россия использовала средства дезинформации и филиалы разведывательных служб по всему миру для распространения ложных нарративов в поддержку своих стратегических целей.

Как заявили в Госдепе, США будут продолжать предпринимать шаги, в том числе в партнерстве с украинским правительством, чтобы выявлять, разоблачать и пресекать дестабилизирующие усилия России в Украине.

Соединенные Штаты также продолжат разоблачать и противодействовать глобальной кампании вредоносного влияния России в Украине и за ее пределами.

Наталия Медведева

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