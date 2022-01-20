США сотрудничали с Украиной при подготовке санкций против пророссийских политиков – Госдеп
При подготовке санкций против четверых украинцев, которые выполняют указания ФСБ России, Соединенные Штаты сотрудничали с правительством Украины. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.
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Как отмечается, Россия годами использовала гибридную тактику, включая дезинформацию и другие кампании влияния, чтобы дестабилизировать Украину.
В Госдепе сообщили, что в преддверии возможного дальнейшего вторжения в Украину российские спецслужбы вербуют украинских граждан, которые занимают ключевые должности, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации и создать нестабильность в Украине.
Для того чтобы помешать этой подрывной деятельности, США в тесном сотрудничестве с правительством Украины работают над выявлением, разоблачением и возложением ответственности на агентов влияния ФСБ РФ.
В Госдепе добавили, что кампании влияния России сосредоточены не только на Украине.
На протяжении более десяти лет Россия использовала средства дезинформации и филиалы разведывательных служб по всему миру для распространения ложных нарративов в поддержку своих стратегических целей.
Как заявили в Госдепе, США будут продолжать предпринимать шаги, в том числе в партнерстве с украинским правительством, чтобы выявлять, разоблачать и пресекать дестабилизирующие усилия России в Украине.
Соединенные Штаты также продолжат разоблачать и противодействовать глобальной кампании вредоносного влияния России в Украине и за ее пределами.
- 10 сентября 2020 года Минфин США ввел санкции против экс-нардепа Андрея Деркача за попытку "российского вмешательства" в американские выборы 2020 года.
- 11 января 2021-го США ввели экономические санкции против семи граждан Украины, в том числе против нардепа Александра Дубинского.
- 20 января 2022-го США ввели санкции против действующих депутатов фракции ОПЗЖ Тараса Козака и Олега Волошина, бывших "регионалов" Владимира Олейника и Владимира Сивковича.
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