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США стоит согласиться дать Украине Abrams, чтобы придать смелость Германии – конгрессмен

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2023, 19:30
США стоит согласиться дать Украине Abrams, чтобы придать смелость Германии – конгрессмен - Фото
Майкл Маккол (Фото - EPA)

Соединенным Штатам стоит объявить о согласии передать Украине танки Abrams, чтобы заставить Германию и другие страны принять аналогичные решения. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Конгресса США Майкл Маккол, пишет Politico.

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Маккол в эфире ABC сказал, что США необходимо подтолкнуть европейские страны к действиям и помочь Украине избежать продолжительной войны на истощение, которую Маккол назвал "бесконечным пролитием крови без шансов на победу".

"Если мы объявим, что собираемся предоставить Украине танки Abrams, хотя бы  один танк, это придаст остальным решимости. Насколько я понимаю, Германия ждет, чтобы мы взяли на себя инициативу".

Такое решение США, по его мнению, может создать "эффект домино", который подтолкнет другие страны Европы отправить Украине танки Leopard 2.

"Даже если мы просто скажем, что собираемся дать Abrams, я думаю, для придания решимости Германии этого будет достаточно", – сказал Маккол.

  • 20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр обороны Борис Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard на предмет возможной поставки в Украину.
  • В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки.

Читайте также: Моравецкий: Если Германия не согласится передать Leopard 2, мы создадим меньшую коалицию

Сергій Бережний
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Abrams Майкл МакКол Leopard 2 военная помощь танки Германия
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