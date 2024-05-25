США требуют от России объяснений "изменения" границ в Балтийском море
США требуют, чтобы Россия предоставила объяснения по поводу "изменения" границ с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Об этом заявил спикер Государственного департамента Мэтью Миллер.
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Миллер заявил, что США солидарны с партнерами по НАТО и ЕС относительно действий России и ее провокаций на границе с Балтией.
Госдеп США требует от Москвы объяснений относительно ее "приказа".
"Сейчас Россия сеет путаницу на границах НАТО/ЕС. Мы солидарны с нашими союзниками в странах Балтии и Балтийского моря перед лицом последних провокаций и призываем Россию объяснить свои действия", – отметил он.
Миллер также добавил, что США внимательно следят за ситуацией с союзниками.
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- 21 мая 2024 года российское оппозиционное издание The Moscow Times выяснило, что Кремль в одностороннем порядке решил изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Соответствующий проект постановления правительства Минобороны РФ появился на портале правовых актов.
- Лидеры стран Балтии призвали Москву соблюдать нормы международного права и не делали более резких заявлений.
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