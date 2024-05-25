США вимагають від Росії пояснень щодо "змін" кордонів у Балтійському морі
Метью Міллер (Фото: скриншот з відео)

США вимагають, аби Росія надала пояснення щодо "зміни" кордонів з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі. Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

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Міллер заявив, що США солідарні з партнерами з НАТО та ЄС щодо дій Росії та її провокацій на кордоні з Балтією.

Держдеп США вимагає від Москви пояснень щодо її "наказу".

"Зараз Росія сіє плутанину на кордонах НАТО/ЄС. Ми солідарні з нашими союзниками в країнах Балтії та Балтійського моря перед обличчям останніх провокацій і закликаємо Росію пояснити свої дії", – зазначив він.

Міллер також додав, що США уважно стежать за ситуацією з союзниками.

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  • 21 травня 2024 року російське опозиційне видання The Moscow Times з'ясувало, що Кремль в односторонньому порядку вирішив змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Відповідний проєкт постанови уряду від Міноборони РФ з'явився на порталі правових актів.
  • Лідери країн Балтії закликали Москву дотримуватися норм міжнародного права та не робили більш різких заяв.

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