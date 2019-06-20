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20.06.2019, 19:13

США: Украина не выполняет стандарты преодоления торговли людьми

США: Украина не выполняет стандарты преодоления торговли людьми - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Однако, в Госдепе США отмечают, что Киев прилагает значительные усилия для решения этой проблемы

Торговля людьми остается значительной проблемой для Украины и несмотря на активные усилия правительства, страна пока не соответствует минимальным стандартам преодоления этой проблемы, а агрессия России создала новые вызовы для Украины в этой сфере. Об этом говорится в ежегодном отчете о торговле людьми, обнародованном Государственным департаментом США 20 июня, передает Голос Америки.

Украина не полностью соответствует минимальным стандартам по прекращению торговли людьми, однако прилагает значительные усилия по преодолению проблемы, говорится в отчете. Среди таких усилий в Госдепе США отметили увеличение финансирования на реализацию национального плана действий, расследование случаев принудительного труда, признание жертв и обучение соответствующих должностных лиц, внесение изменений в Уголовный кодекс в сентябре 2018 года, которые привели определение торговли людьми в соответствие с требованиями Европейской конвенции, а также предусмотрели уголовную ответственность за торговлю людьми с целью предоставления секс-услуг и труда. Также отмечается прогресс в обучении судей, должностных лиц, защите жертв.

Среди факторов, затрудняющих борьбу с торговлей людьми - то, что большинству осужденных за торговлю людьми удается избежать заключения, из-за мягких приговоров и возможной коррупции.

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Теги: торговля людьми, госдеп сша
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