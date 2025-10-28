США установили Берлину срок, в который надо решить вопрос немецкой Роснефти – Bloomberg

Собеседники издания заявили, что Америка сообщила ФРГ, что рассматривает возможность предоставить соответствующую лицензию для Rosneft Deutschland

Иллюстративное фото: Depositphotos

Вашингтон установил шестимесячный срок для Берлина для решения вопроса о праве собственности на немецкие активы крупной российской нефтяной компании Роснефть, что позволит временно освободить их от новых американских санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.

По их словам, администрация президента США Дональда Трампа сообщила немецким коллегам, что рассматривает возможность предоставить ограниченную общую лицензию, которую нельзя будет продлить, для немецкой Роснефти (Rosneft Deutschland).

Немецкие чиновники оценивают эту идею и дадут ответ в ближайшие дни, сообщили собеседники.

Один из них отметил, что министр экономики ФРГ Катерина Райхе намерена обсудить эту тему на встрече министров энергетики и экологии стран Группы Семи (G7), которая состоится на этой неделе в канадском Торонто.

Хотя такая договоренность уменьшит риск того, что санкции нарушат деятельность немецких нефтеперерабатывающих заводов в ближайшем будущем, в то же время она усиливает давление на Берлин, чтобы он разработал работоспособную структуру собственности, которая исключит Россию после окончания срока доверительного управления активами в марте 2026 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022-м немецкое правительство передало местные активы Роснефти под временное доверительное управление и с тех пор неоднократно продлевал срок этого. Хотя Берлин договорился с Москвой о продаже немецких подразделений компании, переговоры о покупке с Катаром в конечном итоге провалились, поскольку стороны не смогли договориться о цене.

Rosneft Deutschland владеет долей в трех немецких НПЗ, которые составляют 12% от общей нефтеперерабатывающей мощности страны, также компания имеет долю в Трансальпийском нефтепроводе.

Берлин до сих пор воздерживался от национализации предприятий из-за опасений, что такой шаг может повлечь ответные меры со стороны Кремля против немецкой деятельности в РФ.

Также существует риск нарушения поставок на НПЗ PCK Raffinerie GmbH, чьими акциями также владеет Rosneft Deutschland, поскольку нефть из Казахстана на этот завод поставляется по трубопроводу "Дружба", который проходит через российскую территорию.

Министерство экономики сообщило, что находится в контакте с соответствующими ведомствами США и стремится как можно скорее прояснить все юридические вопросы, однако оно отказалось комментировать детали переговоров.

Rosneft Deutschland отказалось от комментариев, а Минфин США не ответил на запрос.

Без американской лицензии немецкое подразделение Роснефти рискует потерять ключевых клиентов с 21 ноября.