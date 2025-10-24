Мерц оптимистичен, что немецкую Роснефть освободят от новых американских санкций

Глава немецкого правительства сообщил, что Берлин обсудит с США вопрос исключения для подразделения компании РФ, находящегося под внешним управлением

Фридрих Мерц (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил оптимизм относительно того, что Соединенные Штаты освободят немецкое подразделение Роснефти от последних санкций Вашингтона против Москвы. После полномасштабного вторжения РФ в Украину немецкие активы компании страны-агрессора перешли под временное управление, передает агентство Bloomberg.

"Мы обсудим это с американцами. Я предполагаю, что соответствующее исключение для [немецкой] Роснефти будет предоставлено", – заявил Мерц на саммите лидеров Европейского союза в Брюсселе 23 октября.

Читайте также Первые санкции Трампа против РФ: на этот раз Путину выкрутиться будет сложнее

В то же время канцлер добавил, что на самом деле непонятно, нуждается ли немецкий бизнес Роснефти вообще в таком исключении, поскольку согласно американским санкциям для введения ограничений российская компания должна владеть не менее 50% бизнеса.

Также политик приветствовал последние санкции Штатов против России как свидетельство решимости президента США Дональда Трампа давить на Россию для прекращения ее войны против Украины.

Медиа отмечает, что существуют опасения, что без исключения из ограничений США немецкое подразделение Роснефти может потерять ключевых клиентов: нефтетрейдеры, банки и нефтяные компании уже угрожают разорвать отношения с ним.

Новые американские санкции дают клиентам время до 21 ноября, чтобы выйти из "любой организации", более чем 50% которой принадлежит наказанным российским компаниям.

Хотя Германия поставила местные активы Роснефти под временное доверительное управление после полномасштабного вторжения РФ в Украину, но страна не пошла на национализацию этого бизнеса.

Это означает, что Берлину, вероятно, придется договариваться об исключении из последних ограничений, заключает Bloomberg.

Немецкий вещатель Deutsche Welle отмечает, что речь идет о двух фирмах Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing: после начала большой войны власть в 2022-м власти ФРГ лишила Роснефть контроля над ними и перевела их под внешнее доверительное управление Федерального сетевого агентства. Однако право собственности на этот бизнес осталось у компании из РФ. В сентябре 2025-го доверительное управление фирмами было продлено еще на год.