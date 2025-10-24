Союзник Трампа Орбан хочет обходить новые санкции США против больших нефтяных компаний РФ

Виктор Орбан и Дональд Трамп (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Пророссийский премьер-министр Венгрии и близкий союзник президента США Дональда Трампа Виктор Орбан заявил, что Будапешт работает над поиском способа обойти новые американские санкции против крупных нефтяных компаний Москвы. Слова политика в эфире венгерского государственного радио Kossuth передает агентство Reuters.

Орбан сообщил, что он говорил об этих ограничениях с венгерской нефтегазовой компанией MOL.

"Мы работаем над тем, как обойти эти санкции", – отметил политик.

В то же время венгерский премьер не предоставил подробностей и никаких сигналов о том, что он планирует нарушить новые ограничения США.

Нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии, общая мощность которых составляет 14,2 млн тонн нефти в год, зависят от российского сырья, транспортируемого по трубопроводу "Дружба".

Словацкая дочерняя компания MOL Slovnaft заявила 23 октября, что анализирует возможное влияние на ее деятельность от американских санкций, которые должны вступить в силу позже в ноябре.

В 2024-м MOL столкнулась с проблемами с поставками, когда Украина ввела санкции против российского Лукойла. Чтобы обеспечить непрерывность поставок, компания заключила соглашения о взятии в собственность на беларуско-украинской границе объемов сырой нефти, попавших под ограничения.

Шаг Трампа с введением новых санкций вызвал рост цен на нефть и оставил вопрос для Венгрии и Словакии, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти в Европейском союзе после того, как эти страны получили исключение из ограничений блока.