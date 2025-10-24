Союзник Трампа Орбан хоче обходити нові санкції США проти великих нафтових компаній Росії

Віктор Орбан та Дональд Трамп (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини та близький союзник президента США Дональда Трампа Віктор Орбан заявив, що Будапешт працює над пошуком способу обійти нові американські санкції проти великих нафтових компаній Москви. Слова політика в ефірі угорського державного радіо Kossuth передає агенція Reuters.

Орбан повідомив, що він говорив про ці обмеження з угорською нафтогазовою компанією MOL.

"Ми працюємо над тим, як обійти ці санкції", – зазначив політик.

Водночас угорський прем'єр не надав подробиць й жодних сигналів про те, що він планує порушити нові обмеження США.

Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, загальна потужність яких становить 14,2 млн тонн нафти на рік, залежать від російської сировини, що транспортується трубопроводом "Дружба".

Словацька дочірня компанія MOL Slovnaft заявила 23 жовтня, що аналізує можливий вплив на її діяльність від американських санкцій, які повинні набути чинності пізніше у листопаді.

У 2024-му MOL зіткнулась із проблемами з постачаннями, коли Україна запровадила санкції проти російського Лукойлу. Щоб забезпечити безперервність постачання, компанія уклала угоди про взяття у власність на білорусько-українському кордоні обсягів сирої нафти, що потрапили під обмеження.

Крок Трампа із запровадженням нових санкцій спричинив зростання цін на нафту та залишив питання для Угорщини та Словаччини, які є найбільшими покупцями російської нафти у Європейському союзі після того, як ці країни отримали виключення з обмежень блоку.