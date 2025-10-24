Мерц оптимістичний, що німецьку Роснєфть звільнять від нових американських санкцій

Глава німецького уряду повідомив, що Берлін обговорить з американцями питання виключення для підрозділу російської компанії, яка перебуває під зовнішнім управлінням

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц висловив оптимізм стосовно того, що Сполучені Штати звільнять німецький підрозділ Роснєфті від останніх санкцій Вашингтону проти Москви. Після повномасштабного вторгнення РФ до України німецькі активи компанії країни-агресора перейшли під тимчасове управління, передає агенція Bloomberg.

"Ми обговоримо це з американцями. Я припускаю, що відповідне виключення для [німецької] Роснєфті буде надано", – заявив Мерц на саміті лідерів Європейського союзу у Брюсселі 23 жовтня.

Водночас канцлер додав, що насправді незрозуміло, чи німецький бізнес Роснєфті взагалі потребує такого виключення, оскільки згідно з американськими санкціями для запровадження обмежень російська компанія повинна володіти щонайменше 50% бізнесу.

Також політик привітав останні санкції Штатів проти Росії як свідчення рішучості президента США Дональда Трампа тиснути на Росію для припинення її війни проти України.

Медіа зауважує, що існують побоювання, що без винятку з обмежень США німецький підрозділ Роснєфті може втратити ключових клієнтів: нафтотрейдери, банки та нафтові компанії вже погрожують розірвати відносини з ним.

Нові американські санкції дають клієнтам час до 21 листопада, щоб вийти з "будь-якої організації", більш ніж 50% якої належить покараним російським компаніям.

Хоча Німеччина поставила місцеві активи Роснєфті під тимчасове довірче управління після повномасштабного вторгнення РФ до України, але країна не пішла на націоналізацію цього бізнесу.

Це означає, що Берліну, ймовірно, доведеться домовлятися про виключення з останніх обмежень, підсумовує Bloomberg.

Німецький мовник Deutsche Welle зазначає, що йдеться про дві фірми Rosneft Deutschland та RN Refining & Marketing: після початку великої війни влада у 2022-му влада ФРН позбавила Роснєфть контролю над ними та перевела їх під зовнішнє довірче управління Федеральної мережевої агенції. Однак право власності на цей бізнес залишилось в компанії з РФ. У вересні 2025-го довірче управління фірмами було продовжено ще на рік.