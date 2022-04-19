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США в ближайшие дни начнут обучать украинцев работе с гаубицами – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 03:13
США в ближайшие дни начнут обучать украинцев работе с гаубицами – Пентагон - Фото
Иллюстративное фото: 93-я бригада

Военные США рассчитывают начать обучение украинцев обращению с гаубичной артиллерией в ближайшие дни. Об этом заявил 18 апреля спикер Министерства обороны США Джон Кирби.

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На прошлой неделе, в преддверии второй волны наступления России президент США Джо Байден объявил о дополнительной военной помощи Украине на $800 млн, включив в нее тяжелую артиллерию.

Как отмечается, на данный момент Соединенные Штаты отправили четыре партии вооружений в рамках нового пакета.

Чиновник на условиях анонимности сообщил, что учения по использованию гаубиц будут проходить за пределами Украины.

США планируют обучить украинских инструкторов тому, как использовать некоторые из новых вооружений, таких как гаубицы и радары, а затем инструкторы научат своих коллег в Украине.

Соединенные Штаты ранее обучали украинские силы работе с беспилотниками Switchblade.

  • 13 апреля Белый дом сообщил, что работает над тем, чтобы предоставить ВСУ артиллерию из запасов США, а также облегчить переброску тяжелой техники от других союзников и партнеров.

Читайте также: Страны НАТО обсуждают обучение военных ВСУ работе с новым оружием – Bloomberg

Наталия Медведева
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