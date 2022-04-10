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Страны НАТО обсуждают обучение военных ВСУ работе с новым оружием – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 02:54
Страны НАТО обсуждают обучение военных ВСУ работе с новым оружием – Bloomberg - Фото
Иллюстративное фото: АрмияИнформ

Некоторые из стран-членов НАТО обсуждают возможность обучения военнослужащих ВСУ использованию вооружения нового образца. Об этом сообщает Bloomberg.

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Как отмечается, к такому обсуждению страны НАТО привело понимание того, что запасы оружия советских времен истощаются, а война Украины с Россией может затянуться.

По словам людей, знакомых с дискуссиями между G7 и членами НАТО, некоторые союзники могут начать обучение украинских военнослужащих за пределами Украины.

Как сказал один из источников, цель будет состоять в том, чтобы помочь Украине постепенно перейти к стандартам НАТО.

Bloomberg напоминает, что в марте российские ракеты ударили по Яворовскому полигону под Львовом, где США и другие страны ранее обучали украинских военных.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила журналистам, что союзники поддерживают поставку Украине нового и более тяжелого оборудования.

"Мы договорились на двусторонней основе помочь украинским силам перейти от техники советских времен к стандартной экипировке НАТО", – сказала она. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что союзники посылают как советское, так и более современное оружие.

По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, США уже обучили небольшое количество украинских военнослужащих с начала войны.

Он сказал, что солдаты, которые уже находились в США, прошли несколько дней обучения работе с боевыми дронами Switchblade, 100 из которых уже отправлены в Украину.

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Наталия Медведева
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