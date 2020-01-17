США в ОБСЕ назвали условие для выборов в оккупированном Донбассе

Местные выборы во временно оккупированном Донбассе могут быть проведены только после вывода с территории российских вооруженных формирований. Об этом заявил глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор, сообщает пресс-служба миссии.
"Свободные и справедливые выборы должны проходить под украинским контролем и в безопасных условиях, когда российские силы и незаконные вооруженные формирования будут выведены с территории Украины", - подчеркнул Гилмор.
По его словам, наблюдатели ОБСЕ фиксируют "неограниченный поток железнодорожных вагонов, грузовиков и военной техники, которые ежедневно перемещаются из России на восток Украины".
"Этот неконтролируемый поток персонала и техники является прямым вызовом усилиям по подготовке к свободным и справедливым местным выборам на Донбассе", - подчеркнул Гилмор.
Он также от имени США призвал страну-агрессора Россию "дать указание своим доверенным лицам прекратить преследование специальной мониторинговой миссии, как того требуют обязательства Москвы по минским соглашениям".
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