ОБСЕ зафиксировала поезда России в Дебальцево: детали

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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали во временно оккупированном Дебальцево поезд с административными номерами страны-агрессора России. Об этом сообщила пресс-служба миссии.

"На железнодорожной станции в Дебальцево команда СММ зафиксировала поезд, который следовал на север: два локомотива и 49 вагонов для транспортировки угля. Определить, вагоны пустые или груженые, не представлялось возможным. На всех вагонах были административные номера Российской Федерации, при этом на большинстве из них были логотипы компаний, зарегистрированных в Российской Федерации", - отметили в пресс-службе.