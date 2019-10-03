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ОБСЕ зафиксировала поезда России в Дебальцево: детали

ОБСЕ зафиксировала поезда России в Дебальцево: детали - Фото
беспилотник обсе
03.10.2019, 09:10

По данным ОБСЕ, поезд с логотипами российских компаний состоял из 49 вагонов

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали во временно оккупированном Дебальцево поезд с административными номерами страны-агрессора России. Об этом сообщила пресс-служба миссии.

"На железнодорожной станции в Дебальцево команда СММ зафиксировала поезд, который следовал на север: два локомотива и 49 вагонов для транспортировки угля.  Определить, вагоны пустые или груженые, не представлялось возможным. На всех вагонах были административные номера Российской Федерации, при этом на большинстве из них были логотипы компаний, зарегистрированных в Российской Федерации", - отметили в пресс-службе.

  • 25 сентября ОБСЕ сообщала, что примерно в 500 метрах к юго-западу, на путях ориентировочно в 500 метрах к югу от железнодорожной станции в Дебальцево, БПЛА обнаружил вагоны для транспортировки угля (некоторые полные, а остальные — пустые), на некоторых была маркировка и логотип Российской железной дороги.
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дебальцево обсе уголь
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