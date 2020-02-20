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США вернули Украине старинную картину: ее украли нацисты во время войны – фото

США вернули Украине старинную картину: ее украли нацисты во время войны – фото - Фото
США и Украина (фото - depositphotos.com)
20.02.2020, 10:04

Картина Пьера Луи Гудро "Влюбленная пара" вернется в Украину

США вернули Украине картину Пьера Луи Гудро "Влюбленная пара" (Un couple), которую во времена Второй мировой украли нацисты из музея семьи Ханенко. Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины в ООН.

Картину передавали на официальной церемонии в присутствии министра иностранных дел Вадима Пристайко.

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По данным Укринформа, полотно попало в Украину в 1924 году. В 1943 году его вывезли в Германию нацисты. В 2013 картину обнаружили в США на торгах одного из аукционных домов.

СПРАВКА. Пьер Луи Гудро (1694 – 1731) – французский художник поколения Старых мастеров. По данным Mutual Art, его работы несколько раз выставлялись на аукцион по цене от $ 1248 до $16 854.

  • В начале января американская семья Трейси передала Украине картину известного украинского художника Михаила Панина "Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной", которую нацисты вывезли во время Второй мировой войны.

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Фото - Постійне представництво України при ООН

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Вторая мировая война картина нацисты пьер луи гудро влюбленная пара музей ханенко
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