США впервые одобрили продажу Японии дальнобойных ракет JASSM – NHK

США впервые одобрили продажу Японии на сумму более $100 млн крылатых дальнобойных ракет JASSM-ER. Об этом сообщает японское информационное агентство NHK.

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Речь идет о ракетах с дальностью действия более 900 км класса "воздух-земля", устанавливаемых на истребители и известных как JASSM-ER.

Япония обратилась к Соединенным Штатам с просьбой приобрести до 50 ракет JASSM-ER по ориентировочной стоимости в $104 млн.

В Вашингтоне считают, что такая продажа ракет поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США путем улучшения безопасности ведущего союзника.

Forbes писал, что Украине также нужны ракеты JASSM для истребителей F-16, поскольку они могут иметь решающее значение для освобождения временно оккупированного Россией Крыма.

Еще в конце 2016 года США разрешили продать Польше JASSM на $222 млн.

В 2018 году Пентагон заказал создание сверхдальней крылатой ракеты на базе AGM-158 – JASSM-XR.

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