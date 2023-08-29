США впервые одобрили продажу Японии дальнобойных ракет JASSM – NHK
29.08.2023, 13:59
JASSM-ER (Фото из открытых источников)
США впервые одобрили продажу Японии на сумму более $100 млн крылатых дальнобойных ракет JASSM-ER. Об этом сообщает японское информационное агентство NHK.
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Речь идет о ракетах с дальностью действия более 900 км класса "воздух-земля", устанавливаемых на истребители и известных как JASSM-ER.
Япония обратилась к Соединенным Штатам с просьбой приобрести до 50 ракет JASSM-ER по ориентировочной стоимости в $104 млн.
В Вашингтоне считают, что такая продажа ракет поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США путем улучшения безопасности ведущего союзника.
- Forbes писал, что Украине также нужны ракеты JASSM для истребителей F-16, поскольку они могут иметь решающее значение для освобождения временно оккупированного Россией Крыма.
- Еще в конце 2016 года США разрешили продать Польше JASSM на $222 млн.
- В 2018 году Пентагон заказал создание сверхдальней крылатой ракеты на базе AGM-158 – JASSM-XR.
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