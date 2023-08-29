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США впервые одобрили продажу Японии дальнобойных ракет JASSM – NHK

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 13:59
США впервые одобрили продажу Японии дальнобойных ракет JASSM – NHK - Фото
JASSM-ER (Фото из открытых источников)

США впервые одобрили продажу Японии на сумму более $100 млн крылатых дальнобойных ракет JASSM-ER. Об этом сообщает японское информационное агентство NHK.

Речь идет о ракетах с дальностью действия более 900 км класса "воздух-земля", устанавливаемых на истребители и известных как JASSM-ER.

Япония обратилась к Соединенным Штатам с просьбой приобрести до 50 ракет JASSM-ER по ориентировочной стоимости в $104 млн.

В Вашингтоне считают, что такая продажа ракет поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США путем улучшения безопасности ведущего союзника.

Читайте также: Япония хочет снять запрет на экспорт оружия. Среди причин – желание помочь Украине – Kyodo

Милана Головань
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JASSM-ERяпонияракета
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