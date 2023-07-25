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Япония хочет снять запрет на экспорт оружия. Среди причин – желание помочь Украине – Kyodo

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 16:34
Япония хочет снять запрет на экспорт оружия. Среди причин – желание помочь Украине – Kyodo - Фото
Фумио Кишида (Фото: ЕРА)

Япония рассматривает снятие запрета на экспорт оружия в целях укрепления отечественной оборонной промышленности и расширения поддержки Украины в войне против России. Об этом сообщает местное информагентство Kyodo News со ссылкой на источники, близкие к этому вопросу.

Премьер Японии Фумио Кисида призвал правящую партию и ее партнера по коалиции ускорить обсуждение поправок к закону, в результате которых можно будет начать экспорт японского оружия в другие страны.

Как сообщили собеседники журналистов, рабочая группа провластной Либерально-демократической партии планировала возобновить обсуждение этого вопроса осенью, но теперь ожидается, что это произойдет раньше.

Одна из причин, почему Япония хочет снять запрет на экспорт оружия, — стремление Токио поставлять другим странам истребители, разработанные совместно с Великобританией и Италией, говорят источники Kyodo.

Другая причина – расширение поддержки украинской армии в ее борьбе против российских захватчиков, поскольку из-за своей политики Япония поставляет Украине бронежилеты и шлемы, в то время как другие страны поставляют ей танки, ракеты и истребители, отметил другой источник.

Главный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство и правящий блок будут работать вместе в создании желаемой среды безопасности для Японии и установлении правил поддержки стран, подвергшихся военному вторжению, назвав экспорт оборонного оборудования "важным политическим инструментом".

Читайте также: Япония предоставит Украине систему обнаружения дронов

Милана Головань
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оружиеяпонияэкспортФумио КишидаХирокадзу Мацуно
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