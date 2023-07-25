Японія хоче зняти заборону на експорт зброї. Серед причин – бажання допомогти Україні – Kyodo

Японія розглядає зняття заборони на експорт зброї з метою зміцнення вітчизняної оборонної промисловості та розширення підтримки України у війні проти Росії. Про це повідомляє місцеве інформагентство Kyodo News з посиланням на джерела, близькі до цього питання.

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Прем'єр Японії Фуміо Кісіда закликав правлячу партію та її партнера по коаліції прискорити обговорення поправок до закону, внаслідок яких можна буде почати експорт японської зброї до інших країн.

Як повідомили співрозмовники журналістів, робоча група провладної Ліберально-демократичної партії планувала відновити обговорення цього питання восени, але тепер очікується, що це відбудеться раніше.

Однією з причин, чому Японія хоче зняти заборону на експорт зброї, є прагнення Токіо постачати іншим країнам винищувачі, розроблені спільно з Великою Британією та Італією, говорять джерела Kyodo.

Інша причина – розширення підтримки української армії у її боротьбі проти російських загарбників, оскільки через свою політику Японія постачає Україні бронежилети та шоломи, тоді як інші країни постачають їй танки, ракети та винищувачі, зазначило інше джерело.

Головний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що уряд і правлячий блок працюватимуть разом у створенні бажаного середовища безпеки для Японії та встановленні правил підтримки країн, які зазнали військового вторгнення, назвавши експорт оборонного обладнання "важливим політичним інструментом".

15 червня 2023 року повідомлялося, що Японія веде переговори про постачання артилерійських снарядів до США, щоб поповнити запаси, які допоможуть ЗСУ у контрнаступі.

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